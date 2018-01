Stalking nel reparto Malattie infettive | gli imputati ricorrono in Appello

Femminicidio - i dati di Sos Stalking : 84 vittime nel 2017 - : Il ministro della Giustizia Orlando in Commissione: quasi il 75% delle volte l'autore dell'omicidio è italiano

"Io - vittima di Stalking quando da adolescente - ho raccontato il mio inferno nella tesi di laurea" : Silvia Palmerini era un'adolescente come tutte le altre: gli amici, la scuola, la parrocchia. Un giorno, però, la sua vita è stata stravolta del tutto. Un ragazzo ha iniziato a perseguitarla, giorno e notte: messaggi, telefonate, appostamenti sotto casa. Silvia aveva paura di uscire, di andare a scuola. Per sfuggire a quest'incubo - scrive Il Corriere del Veneto - è stata costretta anche a lasciare il suo paese, Thiene, in ...