Vela | Coppa del Mondo 2018 | si torna in acqua per la seconda tappa a Miami Francesco

Vela - Coppa America 2021 : la Sardegna lancia la sfida! Barca ed equipaggio tutti isolani per sognare in Nuova Zelanda : La Coppa America 2021 sta prendendo sempre più forma ed avrà come protagonista l’Italia. La Sardegna in particolare: non solo perché Luna Rossa ha cominciato a Cagliari i suoi allenamenti e costruirà la propria base nel capoluogo sardo, ma anche perché la Fondazione “Adelasia di Torres” è pronta a lancia re la sua sfida. In tutti i sensi, dal momento che la spedizione avrà un forte carattere territoriale. A capo ci sarà ...

Sampdoria - Giampaolo sVela tutta la formazione per la sfida di Coppa Italia con il Pescara : Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Pescara. L’allenatore blucerchiato ha svelato tutta la formazione: “La Coppa Italia non sarà un riscatto per la sconfitta in campionato. Per noi quella è già acqua passata, ora servirà attenzione e giusta mentalità per ripartire. Vogliamo costruire i presupposti per vincere la prossima sfida. Vogliamo andare ...