Soldi in banca a zero spese? Conti ' base' obbligatori in tutti gli istituti

: RT @ivansbordone: Allora, vediamo un po'. Ho bisogno di cure odontoiatriche importanti. E quindi, di un bel po' di soldi. Per la banca, non… - MoltoBenone : RT @ivansbordone: Allora, vediamo un po'. Ho bisogno di cure odontoiatriche importanti. E quindi, di un bel po' di soldi. Per la banca, non… - ivansbordone : Allora, vediamo un po'. Ho bisogno di cure odontoiatriche importanti. E quindi, di un bel po' di soldi. Per la banc… - IlPrimateN : @nonnagri @Loredanamar79 @antonio_bordin @valy_s @Rinaldi_euro @oinot49 @fuoridallaue @GhitaIacono @ValeMameli… - roberto_marsura : @marco_marcangio @fdragoni questo insegna che i soldi creati da una banca centrale devono essere coperti da altri s… - nobodysdrug : Lo so che tutti questi soldi delle borse di studio li dovrò restituire ai miei genitori perché mi stanno anticipand… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) I costi dei serviziri suicorrenti aumentano sempre di più ed è stato stimato, ultimamente, un rincaro medio, ai danni dei clienti della maggior parte degliri, che in alcuni casi ha raggiunto anche il 40 per cento. Una notevole stangata per i correntisti italiani sia sulle loro giacenze sucorrenti standard che per quelli on line. Conto corrente: una necessità perAprire un conto corrente per la maggior parte degli italiani è diventato quasi inevitabile e indispensabile per la gestione pratica dell’accredito del proprio stipendio, della pensione o per poter accedere o fare bonifici relativi alla propria libera professione. Molto spesso soprattutto gli utenti pensionati sono obbligati ad aprire un conto corrente insolo per poter avere l’accredito della pensione. Ma i costi estremamente elevati per la gestione deirisulterebbero, molto ...