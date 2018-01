Milano - esplosione in una pista di kart : dall'area una grande colonna di fumo : Una esplosione, pare dovuta allo scoppio di una bombola di gpl, è avvenuta questa mattina al kartodromo di Rozzano in via Curiel. Si tratta di una pista outdooor di kart. L'esplosione, avvenuta ...

Esplosione a Sesto San Giovanni/ Milano - distrutto ultimo piano di una palazzina : feriti (Ultime notizie) : Esplosione palazzina a Sesto San Giovanni, Milano: distrutto l'ultimo piano dell'appartamento, due famiglie coinvolte e 6 feriti non gravi. Scoppio tubatura per fuga di gas?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:39:00 GMT)

Milano : esplosione in edificio a Sesto San Giovanni : Roma, 14 gen. (askanews) Non verserebbero in condizioni preoccupanti i sei feriti, vittime dell'esplosione che stamane, intorno alle 5, ha devastato due appartamenti all'ultimo piano di un edificio a ...

Esplosione in una palazzina a Milano : Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Un'Esplosione ha sventrato nelle prime ore della giornata l'ultimo piano di una palazzina nell'hinterland milanese, a Sesto San Giovanni, investendo due appartamenti. Al momento si ha notizia di sei feriti lievi per effetto dell'Esplosione, avvenuta all'incirca alle 5 di

Esplosione in una palazzina a Milano : Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Un'Esplosione ha sventrato nelle prime ore della giornata l'ultimo piano di una palazzina nell'hinterland milanese, a Sesto San Giovanni, investendo due appartamenti. Al momento si ha notizia di sei feriti lievi per effetto dell'Esplosione, avvenuta all'incirca alle 5 di

Esplosione in una palazzina a Milano : Un' Esplosione ha sventrato nelle prime ore della giornata l'ultimo piano di una palazzina nell'hinterland milanese, a Sesto San Giovanni , investendo due appartamenti. Al momento si ha notizia di sei ...

Milano - esplosione a Sesto San Giovanni : distrutto l'ultimo piano di un palazzo - sei feriti : Un'esplosione si è verificata nelle prime ore di domenica a Sesto San Giovanni, nel milanese: distrutto l'ultimo piano di un palazzo. Sei i feriti. L'incidente è accaduto intorno alle 5 del mattino in ...