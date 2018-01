Il Palermo perde Rispoli per un mese | arrivato Corentin Fiore

INCIDENTE STRADALE/ Palermo - perde controllo dell'auto : muore donna 54enne (ultime notizie) : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 15 dicembre 2017, e aggiornamenti. Reggio Emilia, furgone contro camion: muore 44enne. Ad Allai scontro con un'auto per il deputato Mauro Pili(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 16:30:00 GMT)

Concerti di Natale 2017 : da Milano a Palermo - gli appuntamenti in musica da non perdere assolutamente : musica durante il periodo natalizio anche a Bari dove ogni sera, alle 19, sotto il Palazzo dell'Economia si esibiscono i musicisti del Calendario dell'Avvento in musica . Passiamo quindi a Milano ...

Dopo operazione perde testicolo - denuncia i medici a Palermo : Un metalmeccanico di 33 anni ha denunciato i medici della clinica Torina a Palermo per un' operazione eseguita male e per la quale avrebbe poi perso un testicolo con un intervento a Villa Sofia. Nella ...

Il Bari perde con l'Entella - il Palermo resta in vetta : La cronaca, Dopo 19' minuti il vantaggio dei liguri: splendida azione di De Luca che crossa al centro per La Mantia, anticipato Tonucci e tocco decisivo. Insiste la squadra di casa e arriva il ...