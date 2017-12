Roma - Florenzi sbarca al cinema : sarà doppiatore nel film d'animazione 'I Primitivi' : Non solo calcio, presto Alessandro Florenzi metterà piede anche nel mondo del cinema. L'esterno della Roma farà il suo esordio da doppiatore per il film d'animazione 'I Primitivi' in uscita nelle sale l'8 febbraio del 2018 e darà voce a Dribblo. Con lui anche ...

Calciomercato Roma/ News : Florenzi giallorosso a vita (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi starebbe studiando un doppio colpo in mezzo al campo con l'arrivo di Milan Badelj e la cessione di Maxime Gonalons.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:38:00 GMT)

Roma su Vidal : le alternative - rinnova Florenzi : Sempre secondo il Corriere dello Sport , il ds Monchi sta seguendo lo spagnolo Aleix Vidal del Barcellona. La Roma punta a prenderlo in prestito a gennaio con diritto di riscatto, il club catalano ...

La Roma torna in campo e Florenzi elogia Dzeko : Si ricomincia, obiettivo rialzare la testa e chiudere al meglio l'anno. La Roma è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Di Francesco per le festività natalizie. Oltre ai pandori ...

Roma - Florenzi : 'Dzeko il miglior giocatore giallorosso del 2017' : L'avversario più ostico è stato Eden Hazard, per le sue qualità e per quello che fa in campo è uno dei migliori al mondo. Il miglior gol del 2017 è quello di Edin Dzeko allo Stamford Bridge contro il ...

Roma - la scelta di Florenzi : 'Dzeko il migliore del 2017' : Roma - Dal gol di Dzeko al Chelsea fino alla doppietta di Nainggolan a San Siro. Alessandro Florenzi ha fatto un bilancio della stagione Romanista divertendosi a stilare una classifica delle cose più ...

Roma Awards 2017 - Florenzi : 'Dzeko il migliore - il primo posto in Champions il momento più bello' VIDEO : E' uno dei migliori al mondo. Il miglior gol del 2017 è stato invece quello di Edin Dzeko contro il Chelsea a Stamford Bridge , con il lancio lungo di Fazio e il tiro al volo di Edin. E' stato un gol ...

Roma - rinnovo Florenzi : le ultime : Alessandro Florenzi e la Roma sempre più vicini a firmare il rinnovare. Come scrive la Gazzetta dello Sport , la fumata bianca per prolungare è a un passo: dopo Manolas e Perotti , tocca al prodotto del vivaio giallorosso.

Roma - stretta finale per Florenzi : rinnovo in arrivo. Contratto fino al 2022 : Roma, stretta finale per Florenzi: rinnovo in arrivo. Contratto fino al 2022 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, stretta finale PER Florenzi – La Roma ha in programma un incontro con il procuratore di Florenzi, Lucci, per discutere del rinnovo del Contratto. Il nuovo accordo prevederà il prolungamento fino al 2022, ma sopratutto un adeguamento dello ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - Florenzi pronto al rinnovo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie sul mondo giallorosso: i rimpianti del club capitolino su alcune cessioni aumentano dopo che ieri sera sono stati decisivi Pjanic, Benatia e Szczesny.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 12:11:00 GMT)

Juventus-Roma 1-0 : decide Benatia - traversa di Florenzi : Allo Stadium non si passa. Cambiano gli allenatori (giallorossi) ma la prassi resta sempre la stessa: dopo Garcia e Spalletti, anche Di Francesco s'inchina a casa della Signora: 1-0 di misura, ma ...

Roma - Florenzi : "Lo scudetto non passa dalla Juve" : è questo il pensiero di Alessandro Florenzi che, nel corso di un'intervista a Sky Sport, ha parlato della gara dell' Allianz Stadium . "Per la crescita della Roma è una partita molto importante" - ...

