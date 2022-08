Oroscopo oggi - ultime notizie delle 04:08:31 di lunedì 29 agosto 2022

L'Ofiuco è una costellazione attraversata dal percorso apparente del sole sulla sfera celeste (eclittica) che, nonostante sia considerata a tutti gli effetti una costellazione dello zodiaco dal punto di vista astronomico, non viene normalmente considerata una costellazione dello zodiaco in astrologia, ed è pertanto l'unica che non abbia dato un nome a un segno astrologico.