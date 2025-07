Esplosione a Roma in un distributore Gpl: feriti e danni, evacuato centro estivo

Un’onda di shock ha scosso Roma questa mattina, quando un’esplosione nel distributore di Gpl di via dei Gordiani ha causato feriti e danni ingenti. La violenta deflagrazione, avvertita in diversi quartieri, ha costretto all’evacuazione di un centro estivo nelle vicinanze. Immediato l’intervento dei soccorritori, ma il bilancio provvisorio riporta vittime e danni significativi. La città si risveglia sotto choc, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia.

Roma, ore di paura questa mattina in zona Prenestina a causa di una violenta esplosione avvenuta intorno alle 8 in un distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani. A prendere fuoco è stata una cisterna di gas, provocando un boato avvertito in diversi quartieri della Capitale.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118. Il bilancio provvisorio parla di otto agenti di polizia, un vigile del fuoco e un operatore del 118 rimasti feriti. Cinque persone sono state ricoverate in ospedale.

Una densa colonna di fumo si è alzata nel cielo visibile anche a grande distanza. Le fiamme risultano ancora attive, con le squadre di emergenza impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

La Polizia Locale del V Gruppo Prenestino ha delimitato l’area interessata, coordinando le evacuazioni e supportando i soccorsi. Tra gli interventi, l’evacuazione del centro estivo di Villa De Sanctis, dove erano presenti 15 bambini, tutti messi in salvo.

La viabilità è stata fortemente compromessa: via dei Gordiani è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Casilina e via Checco Durante. Bloccato anche un tratto della stessa via Casilina nelle vicinanze dell’area esplosa. Altre pattuglie sono giunte sul posto per gestire i flussi veicolari e agevolare il lavoro dei soccorritori.

Le verifiche sui danni sono ancora in corso: secondo le prime informazioni, sarebbero stati colpiti alcuni edifici