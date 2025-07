GTA Online: Indipendenza, Bonus & Novità

Goditi la libertà della strada in GTA Online durante il weekend dell'Independence Day

GTA$ e RP quadrupli nelle gare terrestri, ricompense doppie nelle attività dei clienti dell'autofficina e per il servizio carro attrezzi, festeggia con articoli delle feste e altro

Le feste di questa settimana di GTA Online mettono in evidenza la vivace cultura automobilistica e l'animo ribelle americano con GTA$ e RP quadrupli nelle gare terrestri, ricompense doppie nelle attività dei clienti dell'autofficina, per il servizio carro attrezzi e una nuova livrea Independence Day per il Declasse Walton L35 Stock (fuoristrada).

Sconti per l'Independence Day

Entra nel weekend delle feste con sconti su veicoli, proprietà e altri articoli a stelle e strisce. Sfrutta il 40% di sconto sulla Western Sovereign (moto) e sul Vapid Liberator (fuoristrada), due icone americane create per distruggere asfalto e terra battuta. Benny's Original Motor Works propone il 40% di sconto su tutte le modifiche, perfetto per mettere alla prova il codice della strada.Nel frattempo, solca i cieli con precisione militare grazie al 50% di sconto sul JoBuilt P-996 LAZER (aereo) e festeggia con il botto con il moschetto e il cannone pirotecnico, scontati del 50% presso il Furgone delle armi. Fai scorta con le munizioni gratis per il cannone pirotecnico, disponibili nel Furgone delle armi e da Ammu-Nation.Espandi il tuo impero criminale con il 30% di sconto su bunker, night club, garage per la produzione di cocaina e sfasciacarrozze. Inoltre, approfitta del 40% di sconto su una serie di articoli, livree, accessori e indumenti delle feste:Fumo patriottico | Clacson con inno nazionale USA | Pittura facciale Stelle e strisce | Acconciatura mullet | Paracadute patriottico | Scia fumo paracadute patriottico | Livree Independence Day per armi MK II | Livree Independence Day per il Centro Operativo Mobile | Abbigliamento, maschere e completi dell’Independence Day

Cappelli birra e altro nelle casse delle Lotte tra business

La birra non sarà un'invenzione americana, ma il Cappello birra lo è senza dubbio. Cerca i cappelli birra Pißwasser, Benedict, Patriot e Supa Wet nelle casse delle Lotte tra business, oltre alla Maglietta Statua della Spensieratezza.

Cappello pescatore Lady Liberty

Questa settimana, diventa un faro di libertà giocando a GTA Online entro il 9 luglio e ricevi il Cappello pescatore Lady Liberty. Ma non aspettarti un trattamento di favore solo perché ti vesti come un simbolo nazionale.

Riscatta due veicoli nei Furti dello sfasciacarrozze

Gli obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze della settimana sono due veicoli personali riscattabili in Il Furto a McTony e Il Furto ai Duggan: la Declasse Drift Yosemite (muscle car) e il Karin Boor (fuoristrada), entrambi con una livrea patriottica e con le targhe a tempo limitato rispettivamente di Las Venturas e Liberty City.

GTA$ e RP quadrupli nelle gare terrestri

Sfreccia su autostrade e stradine di Southern San Andreas nelle gare terrestri e ottieni GTA$ e RP quadrupli. Avvia queste gare raggiungendo l'icona della serie in evidenza sulla mappa o utilizzando l'app Avvio rapido sul telefono. Vinci due gare per completare la sfida settimanale e ottenere il Cappello pescatore fuochi artificio e 100.000 GTA$.

GTA$ doppi nelle attività dei clienti dell'autofficina

Raggiungi la tua autofficina ed applica le personalizzazioni dei veicoli nelle attività dei clienti, che questa settimana forniscono GTA$ doppi. Modifica i veicoli secondo le richieste dei clienti, consegnali senza neanche un graffio e prendi il tuo compenso.

GTA$ e RP doppi nel servizio carro attrezzi

Ripulisci le strade di San Andreas dai veicoli in sosta selvaggia e ottieni guadagni doppi sul servizio carro attrezzi.CONSIGLIO: se non lo hai già fatto, devi acquistare un carro attrezzi per lo sfasciacarrozze (30% di sconto questa settimana) tramite le opzioni di personalizzazione. Una volta acquistato, mettiti al volante e seleziona Servizio carro attrezzi dal menu per iniziare.

GTA$ e RP tripli nella serie della comunità

Esplora una selezione di alcune delle migliori attività create dalla community di GTA Online, che forniscono GTA$ e RP tripli fino al 9 luglio. Per avviarla, entra nel cerchio di Legion Square, usa la mappa o apri il menu Avvio rapido.

Sconti aggiuntivi

Sea Sparrow (elicottero) – 40% di sconto

Vapid Caracara (fuoristrada) – 40% di sconto

Albany Cavalcade XL (SUV) – 40% di sconto

Declasse Walton L35 (fuoristrada) – 40% di sconto

Declasse Tulip M-100 (muscle car) – 40% di sconto

Canis Castigator (SUV) – 40% di sconto

Vapid Retinue Mk II (sportiva classica) – 40% di sconto

Invetero Coquette D1 (sportiva classica) – 40% di sconto

Bravado Dorado (SUV) – 40% di sconto

Vapid Clique Wagon (muscle car) – 40% di sconto

Western Rampant Rocket (moto) – 40% di sconto

Grotti Cheetah Classic (sportiva classica) – 40% di sconto

Zirconium Journey II (furgone) – 40% di sconto

Vapid Desert Raid (fuoristrada) – 40% di sconto

Mammoth Patriot Stretch (SUV) – 40% di sconto

Bravado Buffalo S (sportiva) – 40% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Sfrutta il 50% di sconto sul Moschetto e sul Cannone pirotecnico presso il Furgone delle armi e ottieni le munizioni per il cannone pirotecnico gratis, inoltre: Carabina d’ordinanza (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile militare | Fucile a pompa da combattimento | Tirapugni | Gas lacrimogeno | Granate | Mine di prossimità

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Bravado Banshee GTS (sportiva) | Declasse Vigero ZX decappottabile (muscle car) | Willard Eudora (muscle car) | Declasse Scramjet (supercar) | Coil Cyclone (supercar)

Autosalone Luxury Autos

Declasse Walton L35 Stock (fuoristrada) | Karin Woodlander (SUV)

Nell'Autoraduno di LS e altro

Veicolo di prova premium (PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced]): Imponte Arbiter GT (muscle car) Veicolo trofeo: vinci nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni consecutivi per ottenere la Bravado Hotring Hellfire (sportiva) con la livrea Patriot Beer 17. Nell'area di prova: Albany V-STR (sportiva) | Invetero Coquette D5 (sportiva) | Vapid Dominator FX (muscle car) Ruota fortunata: Vapid Dominator GTT (muscle car) con livrea Patriot

GTA+

Gli abbonati a GTA+ possono riscattare la supercar Överflöd Suzume gratuitamente dal Vinewood Car Club. Inoltre, questa settimana approfitta del 50% di sconto su tutte le modifiche HSW, il 30% di sconto sull'autolavaggio Hands On e tanti altri vantaggi permanenti, come 500.000 GTA$ al mese, accesso ai titoli di Rockstar Games della Raccolta di giochi di GTA+ e un giro aggiuntivo della ruota fortunata ogni giorno.