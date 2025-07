Arriva la patch 6.2 di Wild Rift: Poteri senza Vincoli!

La patch 6.2 di Wild Rift, Poteri senza vincoli, arriva il 17 luglio e introduce un nuovo tema inedito, campioni ultraterreni, revisioni degli oggetti, un aggiornamento a Libro delle supreme e altro ancora.

Risveglio della forza dell'anima

Dopo la Doppia Supernova della patch 6.1, preparatevi a un nuovissimo tema per la 6.2: Risveglio della forza dell'anima. Il nucleo del Risveglio della forza dell'anima è la Scatola della forza dell'anima, che potrete far salire di livello accumulando Super energia tramite varie attività di gioco. Nel corso della patch avrete la possibilità di ottenere 12 diverse ricompense aumentando il livello della vostra Scatola della forza dell'anima: tra queste ci sono pacchetti di carte Leggende raccolte, minerali agglomerati, carte di prova consumabili e sei speciali aspetti chroma per uno dei nostri nuovi campioni: Aurora, la strega tra i mondi.

Nuovi campioni

Aurora, la strega tra i mondi, è una potente maga con la capacità di spostarsi tra il reame materiale e quello spirituale. È un'assassina da potere magico dotata di grande stile che richiede grande abilità ed è perfetta per i giocatori che amano la precisione... e qualche trucchetto.

Bard, il custode errante, è un viandante che arriva dalle stelle e lotta per difendere l'equilibrio. Con le sue abilità Viaggio magico e Destino immobile, può creare opportunità fantastiche per i suoi compagni di squadra.

Vel'Koz, l'occhio del Vuoto, è una creatura del Vuoto in grado di distruggere la struttura stessa della realtà. È un mago a lungo raggio che ama aggredire gli avversari con il suo plasma letale.

Rielaborazioni dei campioni e aggiornamenti degli oggetti

Galio, il colosso, e Swain, il gran generale di Noxus, sono stati modificati in modo da avere un'identità di gioco più solida. La crescita dello Scudo di Durand di Galio è stata aggiornata per essere più adatta al suo ruolo di tank con elevata resistenza magica, mentre chiarezza e potenza di Ascensione demoniaca, la suprema di Swain, sono state ottimizzate per accentuare ulteriormente la sua devastante trasformazione.

Inoltre, anche Varus, Ashe, Zeri, Vayne e Miss Fortune hanno ricevuto modifiche mirate che affinano ulteriormente i loro stili di gioco unici.

Oltre a intervenire su vari campioni iconici, questa patch introduce grandi aggiornamenti agli oggetti:

Trasferimento spirituale è un oggetto inedito che, quando il portatore mette a segno un colpo critico, evoca un suo clone dotato della sua stessa velocità d'attacco, gittata e probabilità di critico

Bramasangue, Frammento d'infinito e Predatore d'essenza sono stati modificati per differenziare maggiormente i loro effetti

Il sistema degli Incantamenti è stato migliorato con l'introduzione di specifiche opzioni legate ai ruoli, che avranno un notevole impatto sullo stile di gioco di ciascun campione

Gameplay

Preparatevi a una serie di aggiornamenti per la Landa di Bandle:

Il Maialino incantato è una nuova creatura della Landa che vagherà attorno alle fosse del Drago e del Barone nelle partite classificate leggendarie. Eliminandolo otterrete oro, PE e un Porcellino incantato che carica le torri nemiche.

La struttura di alcune macchie di erba alta nelle partite PvP e classificate (non in modalità Avventura) è stata modificata, specialmente attorno alla fossa del Drago.

Sono stati aggiunti diversi Easter egg mistici che premieranno alcune particolari giocate.

Sono state implementate varie modifiche agli obiettivi allo scopo di migliorare il ritmo generale delle partite. Ora le corazze delle torri cadono prima, il Barone si genera prima e la resistenza delle torri esterne è stata ridotta.

Questa patch vede anche il debutto del sistema di Comportamento giocatori, che assegna a ciascun giocatore un punteggio di onore. Raggiungendo un punteggio elevato sarà possibile sbloccare ricompense, mentre i comportamenti negativi porteranno a limitazioni dell'accesso a determinate funzionalità.

Infine, l'Egida di Galio, introdotta nella patch 6.0 per premiare i giocatori che pur avendo perso si erano distinti in partita, torna come funzione permanente a vostra grande richiesta.

Modalità di gioco

Libro delle supreme fa il suo ritorno con un look tutto nuovo, nuove supreme tra cui scegliere e nuove abilità dei campioni aggiunte al libro. Ora sarà anche possibile scegliere le proprie abilità prima della partita e cambiarle durante la battaglia, accumulando bonus aggiuntivi ogni volta.

Così come Libro delle supreme, anche AAA ARAM ha ricevuto uno stravagante aggiornamento grafico e potrete scegliere una tra varie abilità del Libro delle supreme da portare in battaglia prima della partita. In più, AAA ARAM vanta oltre 60 tra nuove carte e Archetipi animali, che aggiungono ulteriore varietà alla modalità.

Classificate e Wild Pass

Da questa patch, le partite classificate giocate contribuiranno ai progressi nella coda leggendaria e i più coraggiosi delle classificate avranno l'opportunità di ottenere un inedito aspetto di Galio. Inoltre, la scalata classificata è stata leggermente modificata con la separazione del livello Grandmaster in tre divisioni, che rendono le retrocessioni meno amare e le promozioni più gratificanti.

Nel Wild Pass di questa stagione, invece, vi aspettano due nuovissimi aspetti: Lillia Città delle Meraviglie e Urgot Macchina da Guerra.

Eventi

Aurora arriva portando con sé un personale e inedito evento: l'Avventura di Aurora! Facendo progressi in questo evento potrete ottenere un aspetto del nuovo livello Raffinato, ovvero Jinx Guardiana Stellare (edizione raffinata).

Aspetti

Vel'Koz della Luce

Bard Araldo Mistico

Braum Festa in Giardino

Veigar Squadra Omega

Seraphine Festa Estiva

Samira Festa Estiva

Katarina Festa Estiva

Yasuo Festa Estiva

Zyra Araldo Mistico

Heimerdinger Araldo Mistico

Draven Araldo Mistico

Yone Mezzogiorno di Fuoco

Kha'Zix Mezzogiorno di Fuoco

Rengar Mezzogiorno di Fuoco