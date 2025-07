20 nuovi titoli sono in arrivo sul Cloud a Luglio

Questo GFN Thursday porta una nuova ondata di giochi che accende l’estate su GeForce NOW: 20 nuovi titoli arriveranno sul cloud a luglio, con 6 disponibili già questa settimana.

Non lasciarti sfuggire la ricca line-up di uscite in arrivo, tra cui Mycopunk (Nuova uscita su Steam, 10/07), HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT (Nuova uscita su Steam, 15/07), Killing Floor 3 (Nuova uscita su Steam, 24/07), Wuchang: Fallen Feathers (Nuova uscita su Steam ed Epic Games Store, 23/07) ed altri ancora.

Con una libreria di oltre 2.000 giochi, gli utenti possono prepararsi a maratone di gaming perfette per le giornate estive. Approfitta della sezione Steam Summer Sale all’interno dell’app GeForce NOW, con oltre 1.300 titoli supportati da acquistare a prezzo scontato per giocarli subito in streaming. Abbina i tuoi nuovi acquisti ai summer sale GeForce NOW, in scadenza domenica 6 luglio, e passa a un abbonamento Performance di 6 mesi a soli 32,99€ per un’esperienza di cloud gaming senza compromessi per tutta l’estate.

Date un’occhiata alla lista dei giochi che daranno il via al mese di luglio:

Little Nightmares II (Nuova uscita su Xbox, disponibile con PC Game Pass, 1/07)

Figment (Nuova uscita su Epic Games Store, Gratis dal 3/07)

Clicker Heroes (Steam)

Fabledom (Steam)

Rogue: Genesia (Steam)

Schedule I (Steam)

Ed ecco le nuove uscite di luglio, per un mese di gioco da urlo: