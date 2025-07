Meteo, caldo record in Italia: oggi allerta massima in 20 città con bollino rosso

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti: oggi, 4 luglio, ben 20 città sono sotto il bollino rosso, il massimo livello di allerta. Temperature record e ondate di calore intense mettono a dura prova cittadini e strutture sanitarie. È fondamentale conoscere i rischi e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi da questo caldo estremo. Restate sintonizzati, perché la situazione continua a evolversi rapidamente.

Il caldo estremo continua a colpire l’Italia. Oggi, venerdì 4 luglio, il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso per ben 20 città, segnalando il massimo livello di allerta per le ondate di calore.

Le città coinvolte sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Il livello 3, indicato con il bollino rosso, rappresenta la situazione di emergenza più grave, con potenziali rischi per la salute non solo per le categorie fragili, come anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche, ma anche per individui sani e attivi. Più l’ondata di calore si prolunga, maggiori sono le conseguenze sul benessere fisico.

Il Ministero raccomanda di restare nella stanza più fresca dell’abitazione durante le ore più calde (tra le 11 e le 18), rinfrescandosi con acqua e limitando al massimo l’attività fisica all’aperto. È fortemente sconsigliato esporsi direttamente al sole o al caldo intenso in queste fasce orarie.

Anche l’alimentazione può fare la differenza: meglio scegliere pasta, pesce e cibi leggeri rispetto a carne e piatti elaborati. È consigliato consumare abbondante frutta e verdura fresca, evitando pietanze piccanti. Fondamentale è idratare il corpo, bevendo regolarmente acqua e limitando il consumo di bevande gassate, zuccherate, tè, caffè e alcolici.

Per chi usa il condizionatore, è importante regolarlo correttamente, evitando sbalzi termici. Chi ha solo il ventilatore dovrebbe evitare di orientarlo direttamente sul corpo, specialmente in presenza di persone anziane e con ridotta mobilità. Trascorrere alcune ore in luoghi pubblici climatizzati può essere una valida alternativa durante i momenti più caldi della giornata.

È fondamentale garantire un ricambio d’aria regolare, privilegiando la ventilazione naturale rispetto a quella meccanica. All’esterno, si raccomanda di indossare abiti chiari, leggeri e in fibre naturali, proteggere la testa con un cappello e utilizzare occhiali da sole. Per evitare scottature, è bene applicare una crema solare ad alta protezione.

Chi viaggia in auto, se sprovvisto di climatizzatore, dovrebbe evitare di mettersi in marcia nelle ore più calde, portando sempre con sé scorte d’acqua adeguate. È indispensabile non lasciare mai anziani, bambini o persone non autosufficienti in auto parcheggiate al sole, neanche per pochi minuti.

Si invita a prestare attenzione ai soggetti fragili, soprattutto agli anziani che vivono da soli, e a segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni critiche. Una diminuzione delle attività quotidiane può essere un segnale di peggioramento dello stato di salute. In presenza di sintomi legati al caldo, è consigliato contattare un medico.