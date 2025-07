Katy Perry e Orlando Bloom si separano dopo 9 anni: ufficiale la fine della loro storia d'amore

Katy Perry e Orlando Bloom, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, hanno annunciato ufficialmente la loro separazione dopo nove anni di amore e complicità. La notizia, confermata da un comunicato congiunto, mette fine a settimane di voci e speculazioni. Dopo aver condiviso momenti indimenticabili e una crescita reciproca, ora si aprono nuovi capitoli per entrambi: la loro storia si conclude, ma il loro percorso continua.

Katy Perry e Orlando Bloom hanno annunciato ufficialmente la loro separazione, mettendo fine a una relazione durata nove anni. La notizia è stata confermata da un comunicato congiunto diffuso ai media, che arriva dopo settimane di indiscrezioni e speculazioni sulla loro crisi.

I due artisti, considerati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, si erano conosciuti nel 2016. Dopo una breve rottura nel 2017, erano tornati insieme, annunciando il fidanzamento nel giorno di San Valentino 2019. Dal loro legame, nel 2020 è nata la figlia Daisy Dove, il cui arrivo fu rivelato attraverso il video musicale "Never Worn White" di Perry.

Nella nota ufficiale, i rappresentanti della coppia spiegano che la decisione è arrivata dopo “mesi di cambiamenti nella loro relazione”, sottolineando che la scelta è stata presa con l’obiettivo di focalizzarsi sulla co-genitorialità. Nonostante la separazione, Katy e Orlando continueranno a condividere il ruolo di genitori, mantenendo un rapporto di rispetto e amore per garantire stabilità alla loro bambina.

Entrambi sono ambasciatori Unicef e hanno spesso manifestato il loro impegno umanitario, oltre a quello familiare. Il comunicato ribadisce che la priorità assoluta della coppia resta la serenità di Daisy, che continueranno a crescere insieme pur seguendo strade diverse nella vita sentimentale.

Negli ultimi mesi, Katy Perry ha vissuto un periodo complesso anche dal punto di vista professionale. Il suo nuovo album "143" e il singolo "Woman’s World" non hanno ottenuto i risultati sperati, né a livello di classifiche né di vendite dei biglietti per il tour. Ad aprile, inoltre, la cantante ha affrontato un’ondata di critiche dopo la sua partecipazione al volo spaziale di Blue Origin, esperienza che ha definito “devastante e difficile”.

Orlando Bloom, celebre per i suoi ruoli in saghe di successo come Pirati dei Caraibi, Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, ha alle spalle un altro importante capitolo familiare: il matrimonio con la modella Miranda Kerr, da cui ha avuto un figlio, Flynn, oggi quattordicenne.

Katy Perry, divenuta famosa nel 2008 con il brano "I Kissed A Girl", ha costruito una carriera internazionale con hit come "Roar", "California Gurls", "Firework" e "Never Really Over".

La fine della storia tra Perry e Bloom apre ora una nuova fase per entrambi, che continueranno a essere presenti nella vita della loro figlia, mantenendo vivo il legame più importante che li unisce: quello genitoriale.