Ucraina, pesante offensiva russa su Kiev: missili e droni provocano incendi e feriti

Nella notte, Kiev e altre zone dell'Ucraina sono state colpite da un violento attacco russo con missili e droni, causando incendi e numerosi feriti. La città si sveglia sotto assedio, mentre le conseguenze di questa pesante offensiva si fanno sentire in ogni angolo. La tensione cresce e il coraggio dei cittadini diventa ancora più essenziale in questo momento difficile. La situazione resta critica e richiede risposte immediate.