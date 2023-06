Terra amara | trame turche | Zuleyha e Yilmaz finalmente liberi di stare insieme

(Di sabato 10 giugno 2023)hanno sofferto molto nell’ultimo periodo, masembra che stiano per essere ricompensati. Nelle prossime puntate di, la coppia riuscirà a ricongiungersi e a trasferirsi in una nuova tenuta, dove inizieranno una vita. Tuttavia, un tragico evento sconvolgerà la loro felicità e cambierà per sempre il corso della soap opera., una nuova vita perLe anticipazioni diriguardanti le nuove puntate trasmesse nei prossimi giorni segnalano cheritorneranno a essere una coppia. Tutto inizierà grazie ad Ali Rahmet che denuncerà la scomparsa dei due giovani alla ...

Lei è la numero 1 al mondo, è la miglior giocatrice sullabattuta in particolare. Ci sono andata vicina, ma sono contenta di aver messo su una bella lotta e di essere stata in grado di vincere ...Nuovo appuntamento oggi sabato 10 giugno 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna la testimonianza di Demir vanifica gli sforzi degli avvocati per far uscire Züleyha di prigione. Una lite tra Demir e Yilmaz anticipa la fine dell'udienza ed ...Diventa molto famosa grazia alla sua interpretazione della dottoressa Mujgan in ''.

Terra amara, le trame dal 12 al 18 giugno 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L'appuntamento con la soap opera Terra Amara cancellata nel fine settimana: scatta il cambio programmazione dal 24 giugno ...