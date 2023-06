Ginnastica artistica | World Challenge Cup Osijek | zero presenze azzurre in finale

(Di sabato 10 giugno 2023) Si è aperto un nuovo fine settimana diCup diad, senza, però,italiane. Nella giornata di sabato cinque sono state le finali andate in scena, due in campo femminile e tre quelle maschili. Tra le donne Georgia Godwin precede l’ungherese Macksay e la canadese Pedrick al volteggio. Alle parallele vince invece l’olandese Naomi Visser, con la Godwin questa volta seconda e la slovacca Mokosova sul terzo gradino del podio. Tra gli uomini al corpo libero vince il bulgaro Eddie penev davanti al turco Onder e all’ungherese Meszaros. Al cavallo con maniglie doppietta armena, con Khachikyan e Davtyan che hanno precedeto l’ucraino Kovtun. Quest’ultimo si è però aggiudicato la prova alle parallele, con seconda posizione per il turco Arican e ...

... atletica, badminton, bocce, bowling, calcio a 5 unificato, equitazione,e ritmica, golf, nuoto, pallacanestro tradizionale e unificata, pallavolo unificata, beach volley ...L'AQUILA - È iniziato il countdown per il saggio diritmica organizzato dall'Associazione Sensazione di Movimento (ASD): Alice nel paese ...sport ai valori legati all'espressione...Questo fine settimana a Padova andrà in scena la Coppa Campioni di, aperta per il primo anno anche alla sezione femminile. Si tratta di una competizione di altissimo livello, a cui solo poche ginnaste possono ambire, e che rappresenta una tappa ...

Ritmica, i Campionati Assoluti 2023 in diretta web sul canale federale e su La7.it GINNASTICANDO.it

Ventuno medaglie per l’Asd Kodokan 1973 alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica CSAIn che si sono svolte a Vinchiaturo in Molise ...A Folgaria (in provincia di Trento) si sono aperti i Campionati Italiani 2023 di ginnastica artistica. Sofia Raffaeli ha prontamente dettato legge nella prima parte del concorso generale individuale.