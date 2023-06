La giunta del sindaco Riccardo Mastrangeli ha disposto la sottoscrizione della convenzioneper procedere all'acquisto dei bus ed affidare i servizi tecnici previsti dal progetto. I tempi d'...Le iniziative di gara disono state realizzate nell'ambito della Missione 6 (Salute), componente 2 'Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale' - 'Investimento 1.... evidenziain una nota. L'iniziativa - del valore complessivo di 880 mln di euro - è suddivisa in 6 lotti, di cui 4 dedicati ai servizi applicativi (2 per la Cartella clinica elettronica e 2 ...

Consip. Al via nuovi contratti per 348 apparecchiature di radiologia Quotidiano Sanità

Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Al via nuovi contratti per 348 apparecchiature di radiologia. Consip ha attivato il lotto 3 dell’Accordo quadro per apparecchiature di radiologia, – telecomandati e p ...La giunta comunale di Frosinone ha approvato il quadro economico e finanziario del progetto per la realizzazione della cosiddetta metropolitana leggera: in termini tecnici una rete di 'Bus Rapid Trans ...