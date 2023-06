Regolamenti militari a immagine di Xi Tra reclutamento e renitenza

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 giugno 2023) Pechino aggiorna le sue regole per la coscrizione. La motivazione ufficiale è quella di aggiornare iin modo da attuare il “Pensiero di Xi Jinping” sul rafforzamento delle Forze armate e migliorare la qualità dei soldati di leva dell’Esercito popolare di liberazione (Pla). Tuttavia, l’analisi delle misure contenute delle decisioni prese dalla Commissione militare centrale (Cmc) rivelano le lacune che preoccupano gli strateghi della Repubblica popolare riguardo alle capacità del proprio personale in uniforme. Da nuove misure per il, a nuove previsioni per le punizioni da infliggere di fronte a un diverso tipo di reati relativi allaalla leva, fino a misure per attirare (e trattenere in uniforme) personale qualificato. Un nuovo capitolo sulla coscrizione di guerra La principale ...