Impagnatiello potrebbe essere fuori dal carcere tra 10 anni | l’allarme del magistrato Ardita

(Di venerdì 9 giugno 2023) Oggi è il giorno dell’autopsia sul corpo straziato della povera Giulia Tramontano. Un giorno in cui, una volta di più, tra le domande in attesa di risposte sulla modalità omicidiaria e sulla definizione giuridica di un delitto che ha sconvolto un Paese intero, una risuona più forte di altre: «Quantiresterà inAlessandro?». Un interrogativo che con l’esame autoptico che definirà con maggiore precisione dinamica e tempistica del femminicidio di Senago, in moltissimi tornano a porsi dopo questi ultimi, drammatici giorni di indagini e di sconcerto. La domanda più diffusa: «Quantiresterà inAlessandro?» E allora, tra confessioni. Bugie. Imputazioni e aggravanti, cosa aspetta? E cosa aspettarsi sul fronte ...

Quandouscire dal carcerein caso di condanna Non farei neanche allarmismo - come è stato fatto da alcuni tecnici del diritto - sul fatto cheuscire tra 10 o 15 anni. ...Giulia Tramontano, cominciata l'autopsia: per i magistratiessersi accanito sul feto L'esame è in corso all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Ad eseguire gli esami un team ...Alla donna, che era stata avvolta dacon del cellophane e della plastica, verranno ... la posizione del piccolo Thiagocambiare nel caso in cui, al momento dell'omicidio di ...

Perché Impagnatiello potrebbe essere accusato anche dell'omicidio ... Fanpage.it

Impagnatiello può beneficiare di uno sconto di pena È estremamente difficile – se non impossibile – che Impagnatiello possa accedere al rito abbreviato, perché dal 2019 questo rito è escluso per i ...Giulia Tramontano, l'autopsia sul corpo in corso a Milano. La 29enne incinta di 7 mesi sarebbe stata uccisa a Senago, nel Milanese, dal compagno Alessandro Impagnatiello, reo confesso.