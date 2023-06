“Finire con un finale è la spilla d’oro”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 06/08/2023 alle 19:54 CEST Lascia l’arbitrato professionale dopo aver diretto ladella Conference League “Sento che è il momento”, ha dichiarato l’arbitro di Madrid Carlos del Cerro Grande lascia l’arbitrato. L’arbitro di Madrid ha guidato ladi Conference League tra West Ham e Fiorentina per chiudere la sua carriera, iniziata nel 1993. Nel 2010 ha fatto il salto in Prima Divisione spagnola e, raggiunta l’internazionalità, è giunto il momento di fermarsi a 47 anni. “Sento che è il momento. Acon unc’è la”, assicura Del Cerro Grande per i canali RFEF, che ha realizzato un video emozionante ...