Raffa | l' iconica Raffaella Carrà raccontata nel docufilm di Daniele Luchetti | a luglio al cinema

(Di giovedì 8 giugno 2023) Arriva nelle sale italiane la storia pubblica e privata diella, un mito che con la sua energia dirompente ha superato ogni barriera culturale e generazionale. A 80 anni dalla nascita di una delle icone più amate della televisione italiana, ilcelebraellae la sua fenomenale carriera con, il film diretto dascritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio. In arrivo in anteprima nelle sale dal 6 al 12, a pochi giorni da quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno della, nata il 18 giugno del 1943,è un titolo originale Disney+ prodotto da Fremantle e rappresenta ...

Arriva nelle sale italiane la storia pubblica e privata di Raffaella Carrà, un mito che con la sua energia dirompente ha superato ogni barriera culturale e generazionale.