Blitz dei carabinieri nel Napoletano | sequestrata cocaina

Operazione anti-droga a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, per i carabinieri della locale stazione che insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Giugliano e ai militari del nucleo cinofili di Sarno hanno perquisito diverse abitazioni ed aree comuni. Durante le operazioni a finire in manette Francesco Izzo, già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno rinvenuto e sequestrato nell'abitazione dell'uomo una scatola con all'interno 38 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi, un pacchetto di sigarette con dentro un altro paio di grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione. L'arrestato, che dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, è in attesa di giudizio.