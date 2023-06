316 artisti omaggeranno Picasso dal 9 al 30 Giugno al bar Caffèoveggenza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 7 minutiIn occasione dei 50 anni dalla morte, l’associazione ”Nel segno dell’arte” organizza la mostra internazionale “Omaggio a“ a cura di Generoso Vella. Dal 9 al 302023 in esposizione le opere di arte postale di 317da 42 nazioni, tutte ispirate al cofondatore del cubismo. Venerdi’ 92023 ore 18.00, l’inaugurazione presso il Bar Caffeoveggenza di Maurizio Caso Panza, in via Brigata 192 ad Avellino, con l’intervento critico di Raffaella De Stefano e le letture poetiche di Ilde Rampino. Un evento che segue il successo ottenuto sulla pagina facebook ’’ Mail art project Generoso Vella ’’ con un’esposizione virtuale partita lo scorso marzo con adesioni da tutto il mondo. Questi i paesi da cui provengono le opere : Argentina, Australia, Austria, Azerbaijanaz, Belgio, ...

138 (Compensi corrisposti aglidelle piattaforme in streaming): rappresentanti di ...giornata della IX Commissione inizia le audizioni in videoconferenza nell'ambito dell'esame del ddl(...Sugli spalti 63.spettatori lo applaudono. Al centro del palco il cantautore romano suona il ... Da qualche anno a questa parte i documentari musicali sulla vita deglisi stanno moltiplicando.138 (Compensi corrisposti aglidelle piattaforme in streaming): rappresentanti di ...giornata della IX Commissione inizia le audizioni in videoconferenza nell'ambito dell'esame del ddl(...

316 artisti omaggeranno Picasso dal 9 al 30 Giugno al bar ... anteprima24.it

Al bar Caffeoveggenza l'esposizione dal 9 giugno 2023. In occasione dei 50 anni dalla morte, l'associazione ''Nel segno dell'arte" organizza la mostra ...Esondavano dalle sale della galleria FrameArsArtes (a Napoli al corso Vittorio Emanuele II, 525)… “5 Fragments - 5 artisti per Arte Giovane 2023” è il titolo di una mostra, che ha avuto molto successo ...