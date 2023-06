Omicidio a Fabriano | la compagna di Fausto Baldoni | “Mi sono difesa da un approccio sessuale”

(Di martedì 6 giugno 2023) “Mida un”: è quello che ha sostenuto Alessandra Galea, la 49enne accusata dell’del convivente, 63 anni, avvenuto lo scorso sabato a(Ancona). Galea ha fornito la propria versione dei fatti alla gip Sonia Piermartini, nel corso dell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto in carcere a Villa Fastiggi di Pesaro, dove la 49enne è stata condotta in stato di fermo con l’accusa divolontario aggravato dalla coabitazione. Il compagno, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito alla testa più volte con un corpo contundente, presumibilmente un abat-jour.stati poi i carabinieri a scoprire il cadavere, entrati nell’abitazione insieme ai ...

Il fermo non è stato convalidato ma la giudice Sonia Piermartini ha disposto la massima misura cautelare, quella della detenzione. C'è pericolo di reiterazione del reato ...Alessandra Galea, in carcere dopo esser stata accusata di aver ucciso il compagno Fausto Baldoni, avrebbe in un primo momento finto di non aver alcun legame con il convivente, dicendosi stupita della ...