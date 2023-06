Wwdc 2023 | come seguirlo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Appuntamento questa sera alle 19 italiane per il keynote, ma non solo: ecco il programma completo del

All'epoca si chiamava 'Apple Independent Software Developers Conference', mentre con l'inizio della pandemia, sia nel 2020 che nel 2021, lasi tenne solo in forma virtuale consentendo ad Apple ...All'annuncio di iOS 17 ormai manca davvero poco. Il nuovo sistema operativo verrà infatti annunciato nelle prossime ore, in occasione del keynote d'apertura dellache Apple terrà oggi. A breve distanza dal grande evento, però, il colosso di Cupertino ha fornito alcune nuove interessanti informazioni in merito al tasso d'adozione dell'attuale iOS 16 . -...Laè ormai alle porte : la presentazione dedicata da Apple agli sviluppatori, negli anni divenuta il palcoscenico degli annunci estivi della mela morsicata , si terrà dal 5 al 9 giugno. Il ...

Apple, anteprima WWDC 2023: arriva il visore per la realtà aumentata. Pronti anche nuovi Mac Repubblica TV

Appuntamento questa sera alle 19 italiane per il keynote, ma non solo: ecco il programma completo del Wwdc 2023 ...