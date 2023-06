The Flash | Ezra Miller non rilascerà interviste perché vuole che l' attenzione sia concentrata sul film

(Di lunedì 5 giugno 2023)manterrà un basso profilo per la premiere di Thea Los Angeles, prevista per il 12 giugno, evitando di partecipare alle attività stampa del. Nonostante le controversie legate alle vicende che hanno visto protagonista, Theuscirà ugualmente nelle sale e la sua distribuzione, come rivelato dal regista Andy Muschietti, non è mai stata a rischio di essere cancellata. In ogni caso l'attore ha deciso di mantenere un basso profilo per la premiere del 12 giugno a Los Angeles, evitando di partecipare alle varie attività stampa. Come specificato da Variety,poserà per le foto di rito sul red carpet ma nonalcuna intervista** promozionale. Una fonte a lui vicina ha ...

Andy Muschietti, il protégé di Guillermo Del Toro. Il regista di horror come La madre e It torna dietro la macchina da presa per. Dal 15 giugno al ...Warner Bros. ha già una sceneggiatura pronta per l'eventuale sequel di! Ma ci sarà anche Ezra ...... da Grazie Ragazzi di Antonio Albanese e L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, all'attesonelle sale fino ad Avatar: La Via dell'Acqua, per chi se lo fosse perso al cinema DC League of ...

The Flash: i fan di Grant Gustin reagiscono alle dichiarazioni di Muschietti sull'interpretazione di Miller | TV BadTaste.it Cinema

Ezra Miller manterrà un basso profilo per la premiere di The Flash a Los Angeles, prevista per il 12 giugno, evitando di partecipare alle attività stampa del film.Arriva un nuovo rapporto che fa luce sulla strategia della Warner Bros su The Flash e anticipa un potenziale sequel già scritto del film!