“Si è messa male” Mara Venier | caos dopo le parole su Impagnatiello e la mamma a Domenica In

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 giugno 2023) Momento delicato, forse il più difficile degli ultimi anni, per. Le sue affermazioni nei primi minuti diIn, fatte nella giornata del 4 giugno, hanno aperto un dibattito praticamente nazionale. In tanti hanno condannato duramente le sue, relative al dramma di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni ammazzata al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro, nel comune di Senago (Milano). Inizialmente si era pensato ad una scomparsa volontaria della ragazza, che aveva scoperto la vita parallela del partner 30enne, il quale intratteneva anche un’altra storia amorosa con una 23enne inglese. Invece poi ha confessato il delitto ed è attualmente in carcere.ha voluto toccare l’argomento durante ...