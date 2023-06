Lo Spezia sconfitto 2-1 dall' Olimpico contro la Roma | giallorossi volano in Europa League

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il campionato più lungo di sempre, iniziato prima di Ferragosto e concluso a giugno, avrà un'ulteriore appendice per l'ultimo verdetto della stagione. Sarà lo spareggio a stabilire chi trae Verona retrocederà in Serie B. L'Hellas infatti ha ceduto 3-1 a San Siroil Milan, loè uscito2-1la. Icosì si garantiscono un posto ininsieme all'Atalanta, che ha travolto 5-2 il Monza, mentre la Juve deve accontentarsi della Conference, al netto di un eventuale intervento dell'Uefa, nonostante il successo di Udine. E' il rigore di Dybala, trasformato al 90' dopo un fallo di Amian su El Shaarawy, a ...

Infine, loche ha perso con la squadra di Mourinho (1 - 2) si giocherà lo spareggio per restare in Serie A con il Verona che è uscitonel match contro i rossoneri (3 - 1).Lo, con 31 punti, è terz'ultimo con il Verona,3 - 1 in casa del Milan. Servirà lo spareggio per decretare la squadra che scenderà in Serie B con Sampdoria e Cremonese. All'Olimpico, ...Con questa sconfitta invece loresta ferma a 31 punti come il Veronaa Milano e andrà allo spareggio con l'Hellas per restare in Serie A. Ansia per Abraham , uscito per un infortunio ...

Roma-Spezia, il gol dell'1-1 e il fantacalcio: la decisione della Lega Tuttosport

Il Verona, nonostante la sconfitta, si giocherà lo spareggio per rimanere in serie A contro lo Spezia, sconfitto all’Olimpico dalla Roma. Nella serata del debutto della nuova maglietta (l’ultima con ...Le parole dell’esterno giallorosso Nicola Zalewski, nel post partita di Roma-Spezia, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole. Cosa significa tornare alla vittoria e avere un riscatto importante ...