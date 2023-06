Docente accoltellata | i genitori dello studente | “Abbiamo chiesto subito scusa al preside Quando sarà il momento giusto ci scuseremo direttamente con l’insegnante”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Parlano iche pochi giorni fa ha accoltellato in classe la sua insegnante, chiarendo che in realtà le scuse, mancanti secondo laferita, erano già state fatte. L'articolo .

Elisabetta Condò, la profda un suo studente ad Abbiategrasso, ha detto che i genitori del ragazzo non si sono scusati per l'accaduto. Il 16enne si trova in carcere . Ladell'istituto Alessandrini sta ...... a rivelare le sensazioni rimaste dopo l'accoltellamento subito in aula ad opera di un suo studente è la professoressada un suo alunno. Intervistata da Repubblica , ladell'...Elisabetta Condò , l a professoressa di italiano e storiain classe da un suo alunno ... Il 2 giugno laè stata dimessa con il gesso al braccio che dovrà tenere almeno un mese prima ...

Docente accoltellata: “Non odio lo studente che mi ha colpita, ma i genitori dovevano scusarsi” Orizzonte Scuola

La docente aggredita, Elisabetta Condò, è tornata a casa dall’ospedale: non provo rancore per il ragazzo, mi aspettavo però parole di dispiacere. Il legale del 16enne: il nostro non è rammarico di com ...Nessun rancore nei confronti del suo aggressore, ma tanta amarezza per l'assenza dei genitori. "Spero che riesca a recuperare serenità", si augura la docente ...