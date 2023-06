Bollette del gas | taglio fino all’11% | risparmio per centinaia di euro | Ecco da quando

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 4 giugno 2023) Per ledel gas, dopo un anno difficilissimo, arriva finalmente undel costo: si registra undell’11%. Scende dunque il prezzo del gas. Ma quanto risparmieranno le famiglie in bolletta? Secondo la stima del presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli, nella variazione di spesa annua, per una famiglia tipo italiana, si potrà arrivare a uncomplessivo di 140circa per il mercato tutelato. Cala il prezzo della bolletta del gas (Fonte: La Presse) – ilovetrading.itIl primoarriverà sulledel gas, che secondo i più recenti calcoli potrebbero essere tagliate subito. Tali stime si riferiscono al mercato tutelato, vale a dire a quella condizione in cui i consumatori ...