La disperazione della mamma di Alessandro Impagnatiello | “È un mostro | chiedo perdono per aver fatto un figlio così” | VIDEO

(Di sabato 3 giugno 2023) Ladi: “È unè un”: a parlare è Sabrina Paulis, ladi, il barman accusato diucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta di sette mesi. Intervistata da La Vita in Diretta, in onda su Rai 1 nel pomeriggio di venerdì 2 giugno, la donna ha dichiarato: “Non oso immaginare i familiari di Giulia. Non lo voglio immaginare… LaLoredana è una persona fantastica.è un, lo so. Io le, da madre, ma non so cosa fare. Io le...

Il Comune di Senago si è messo a disposizionefamiglia Tramontano "per ogni supporto e il disbrigo di ogni pratica burocratica e non", ha detto il vicesindaco Saverio Cucinotta. Nella cittadina ...SENAGO (MILANO) - "La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, ...Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia ", afferma la donna alle telecameretrasmissione. Il dolore è evidente, le lacrime sincere. Si tratta ...

