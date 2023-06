Udinese-Juventus | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 2 giugno 2023) Domenica 4 giugno alle 21 andrà in scena il match tra, valido per il 38° turno di campionato. Il programma dell’ultima di Serie A ci presenta il derby bianconero, incontro che per i friulani ha il sapore di rivincita. Infatti, nell’andata dell’Allianz Stadium decisiva fu la rete di Danilo nei minuti finali. Ma ecco le ultime sullediin TV ed idel match della Dacia Arena. I bianconeri di casa vengono da un’annata non all’altezza delle aspettative, ma fortemente condizionata dal grave infortunio di Deulofeu. Le sole 11 vittorie, al fronte di 13 pareggi ed altrettante sconfitte, con 47 reti sia fatte che subite, sono lo specchio fedele di una stagione ...