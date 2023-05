Assange libero Ex diplomatici italiani a difesa

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Rinchiuso per otto anni nella sede dell’Ecuador a Londra, per sfuggire a una poco credibile accusa di stupro. Ad aprile è scattato il suo quarto anno di reclusione a Belmarsh, la Guantanamo Britannica. In attesa di essere estradato negli Stati Uniti e scontare una condanna a 175 anni di carcere. Per aver svelato la verità sui crimini di guerra degli Stati Uniti. Tutto il mondo si è mobilitato per chiedere la sua non estradizione. Il nome di Juliannon ha mai smesso di fare rumore. E ultimamente anche un gruppo di ex-ha deciso di far sentire la propria voce adel giornalista australiano. Unendosi al crescente coro di proteste che da tempo domandano al Governo britannico di non concedere l’estradizione del giornalista australiano. E chiedendo che l’Amministrazione USA annulli ogni ...