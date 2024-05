Wta 1000 Madrid 2024 | programma - dat - ora -i, copertura tv e streaming

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il, le date, gli orari e latv del torneo Wta di, inda martedì 23 aprile a sabato 4 maggio. Il primo ‘Mille’ su terra rossa della stagione va in scena alla Caja Màgica della capitale spagnola, dove le due favorite sono anche le finaliste dello scorso anno, vale a dire Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, con la bielorussa che dodici mesi fa s’impose in tre set. Al via tante altre big, da Elena Rybakina a Coco Gauff, passando per Jabeur e Pegula. Quattro invece le giocatrici azzurre ammesse direttamente nel tabellone principale, vale a dire Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI La diretta televisiva del Wtadiè affidata a Sky ...

Dopo una battaglia di tre ore Carlos Alcaraz ha staccato il biglietto per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid , continuando la difesa del titolo già vinto nelle ultime due edizioni del torneo. Ora per il numero tre del mondo ci sarà la sfida con il russo Andrey Rublev. Alcaraz ha ...

Il Tabellone principale del WTA 1000 di Madrid , in programma dal 23 aprile al 4 maggio sulla terra rossa della capitale spagnola. La numero uno al mondo Iga Swiatek guida il seeding, seguito dalla bielorussa Aryna Sabalenka, campionessa in carica. Al via anche tutte le altre big, da Gauff a ...

Wta madrid: la kazaka Rybakina in semifinale a madrid - La kazaka Elena Rybakina si è qualificata per le semifinali del torneo di madrid, battendo in tre set la connazionale Yulia Putintseva. La n.4 al mondo si è imposta in rimonta sulla rivale n.50, col ...

Auger Aliassime non ha paura: "Se ho battuto Jannik Sinner due volte, posso rifarlo" - Il canadese sarà l'avversario dell'azzurro ai quarti a madrid: i precedenti pendono in favore del tennista di Montreal ...

Nadal: "Dopo Roma deciderò se giocare il Roland Garros" - MASTERS madrid - Le parole del maiorchino dopo la sconfitta con Lehecka: "Non so se sarà l'ultima volta in Spagna, anche se è probabile lo sia. C'è una Coppa Da ...

