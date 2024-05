Incidente ferroviario - una vera tragedia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un tragico evento ha scosso la Stazione Termini di Roma questa mattina. Intorno alle 10:00 di oggi, mercoledì 1 maggio, un giovane è stato tragicamente travolto e ucciso da un treno in transito mentre si trovava nei pressi di Porta San Lorenzo. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi sanitari del 118 e la presenza della polizia e del personale delle ferrovie dello Stato, non è stato possibile fare nulla per salvare la vita del ragazzo, il cui decesso è stato prontamente accertato. Al momento, la identità del giovane rimane sconosciuta, dato che non aveva con sé documenti d’identità. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’. Medico legale e polizia scientifica sono al lavoro per determinare le cause precise dell’accaduto, valutando tutte le ipotesi, incluso un possibile gesto volontario. Anche il macchinista del treno coinvolto ...