Concertone di Taranto - Riondino contro la destra al governo | Dagli anti-abortisti ai saluti roman - così l’inconcepibile diventa legale

vincere per continuare a coltivare il sogno scudetto, rimanere ancora in corsa playoff e per non dover subire una nuova cocente delusione. Spalle al muro dopo la sconfitta casalinga in gara-uno, Cecilia Zandalasini e compagne sono chiamate a rialzarsi subito per non vedere definitivamente ...

Leggi su (sport.quotidiano)