Sand Land per PC e console - la recensione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) –è un gioco di ruolo e azione ispirato al manga del compianto Akira Toriyama, autore di Dragon Ball. Pubblicato in un unico volumetto nel 2000 e tradotto recentemente in cartone animato,è molto diverso dagli altri lavori del Maesrtro ma allo stesso tempo ripropone le atmosfere classiche dei manga

Sand Land , il videogioco tratto dal manga di Akira Toriyama, è disponibile da oggi per PlayStation , Xbox e PC. Scopriamo tutti i dettagli Sand Land racconta la storia di un’amicizia inaspettata tra umani e demoni in un mondo spietato, dove l’acqua è diventata la risorsa più rara. Il principe ... Leggi su (tuttotek)

Dragon Ball Sparking! Zero, "maestro e allievo" nel nuovo trailer - Se invece vi manca il maestro Toriyama, forse vorreste dare un'occhiata anche alla nostra recensione di sand land, nella quale vi abbiamo spiegato a chiare lettere che si tratta di «un prodotto che ...

sand land: dal manga al videogioco passando per l'anime - sand land ha vissuto tre vite: quella da manga, quella da serie TV e quella da videogioco. Quali sono i contenuti originali che gli sviluppatori hanno aggiunto

