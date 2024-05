Ingenio al femminile - quarta edizione | candidature al via da domani 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Giovedì 2 maggio saranno aperte leper ladel Premioal, iniziativa ormai storica del Consiglio nazionale degli ingegneri, realizzata in collaborazione con Cesop hr consulting company e che si propone di contribuire alla riduzione della disparità, in particolare nel mondo dell’ingegneria e delle discipline Stem (science, technology, engineering, and mathematics). ”E’ con particolare piacere – afferma Ippolita Chiarolini, consigliera del Cni e delegata al progetto – che annunciamo l’avvio sul piano operativo del nostro premio, l’attività storica del progetto ‘al’, che vede l’impegno del Cni per far conoscere la professionalità ale favorirne l’integrazione, in particolar modo nel ...