Valditara | Ridare autorevolezza ai docenti Insegnare ai giovani che oltre ai diritti ci sono anche i doveri

“Da quando abbiamo iniziato a rilevare l’incidenza delle Aggressioni commesse in danno del personale scolastico, dunque a partire dallo scorso anno, prima non c’era neanche questa sensibilità, abbiamo registrato un aumento con riguardo alle Aggressioni perpetrate dai genitori pari al 111% “. Lo ha ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

La Scuola torna a essere una realtà performante e un luogo aperto a iniziative per studentesse e studenti, finalizzate allo svolgimento di attività sportive, musicali, teatrali, ricreative e, più in generale, di iniziative che favoriscano l’aggregazione, l’inclusione, la socialità, l’accoglienza ... Leggi su (secoloditalia)

Lo Stato, datore di lavoro inadempiente: bloccato l’anticipo del TFS/TFR per i dipendenti pubblici - Molte volte il ministro valditara ha dichiarato di voler ridare dignità ai lavoratori della scuola. Siamo d’accordo con lui, ma lo invitiamo a riflettere che la dignità di un lavoratore la si deve ...

Zéro de conduite. Il preside Ciccotti sul ddl valditara - Passa in Senato il ddl valditara che ridà centralità al voto di condotta per arginare violenze da parte di allievi nei confronti di terzi. Con 5 non si sarà ammessi alla classe successiva.

Il ritorno al passato di valditara: con il 5 in condotta si ripete l'anno scolastico - 'Cuor contento il ciel lo aiuta' sembra esser il motto - non detto - del ministro dell'Istruizione e del (de)merito, il leghista Giuseppe valditara che, in ogni, non dimentica di farsi fotografare in ...

