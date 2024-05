UFO sull’aeroporto di New York - rischio collisione con aereo Il VIDEO della passeggera

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Unche mostra un UFO vicino all’aeroporto La Guardia di Newha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, scatenando discussioni e speculazioni. Il filmato, girato il 25 marzo da Michelle Reyes, unadi un volo che sorvolava la zona, è diventato di dominio pubblico solo di recente. Nel, un oggetto nero e cilindrico sfreccia ad alta velocità vicino all’, in un’area interdetta ai voli non autorizzati, incluso il traffico di droni. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sul potenziale pericolo per la sicurezza aerea. L’oggetto, che non presenta ali o pale, esclude l’ipotesi di un drone o di un aeromobile convenzionale. Reyes ha immediatamente segnalato l’evento alla Federal Aviation Administration (FAA), senza ricevere risposte, il che è tipico per l’ente che ...

Nella notte centinaia di agenti di Polizia si sono recati alla Columbia University di New York per sgomberare gli studenti pro Palestina che avevano occupato uno degli stabili dell'ateneo. Decine i manifestanti arrestati e non sono mancati attimi di tensione tra i giovani e le forze dell'ordine. Leggi su (panorama)

La polizia è entrata nella Columbia University per riprendere Hamilton Hall occupata dai studenti pro-palestina che avevano fatto irruzione nell’edificio, rinominandolo “Hind’s Hall ”, in onore di Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa insieme ai membri della sua famiglia nella loro macchina ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

Ha suscitato scalpore, tanto da finire su giornali e telegiornali americani con servizi e interviste ai protagonisti, un VIDEO girato da Michelle Reyes, la passeggera di un aereo in volo sull’ aeroporto La Guardia di New York . I fatti risalgono al 25 Marzo scorso ma sono emersi pubblicamente solo ... Leggi su (thesocialpost)

New york, De Niro attacca gli studenti filo palestinesi e difende Israele. Il video - Ma nei pressi della Columbia University di New york è andato in scena un fuori programma. Quando un gruppo di studenti pro Palestina si è avvicinato al set del nuovo spettacolo Zero Day, l'attore ...

Leggi su (tg.la7)

New york, la polizia in tenuta antisommossa irrompe all’Hamilton Hall: il momento dell’azione alla Columbia University – video - La polizia è entrata nella Columbia University per riprendere Hamilton Hall occupata dai studenti pro-palestina che avevano fatto irruzione nell’edificio, rinominandolo “ Hind’s Hall ”, in onore di Hi ...

Leggi su (ilfattoquotidiano)

Requiem, l’ultima opera video di Jonas Mekas arriva a Venezia - L’ultima opera video del grande regista Jonas Mekas arriva a Venezia, per la 60ma Biennale d’Arte, per ricordarci della nostra condizione di stranieri ...

Leggi su (exibart)