Regista di Mare Fuori svela dei retroscena | imprevisti sul set | “Come sarà la nuova stagione”

Leggi su biccy

(Di domenica 28 maggio 2023) Sono ufficialmente iniziate le riprese della quartadie adesso che i protagonisti della serie sono diventati delle celebrità sono tanti i fan che assediano il set. IlIvan Silvestrini hato che in questi giorni le urla di alcuni fan hanno disturbato le registrazioni. “Oggi nonostante le urla dei fan abbiamo finito di fare i ciak che erano in programma. Ma è un peccato, a volte certe performance sono irripetibili, ed essere costretti a doppiarle per problemi di suono è frustrante, per me ma soprattutto per gli attori. Il rischio è che non riusciremo a finire e dovremo tagliare delle scene. La mia preoccupazione è soprattutto per quando non saremo più alla marina. Se dei fan hanno provato ad arrivare sul set usando un canotto? Sì è successo, ci hanno provato, ma vi ...