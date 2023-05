Juventus-Milan 0-1 | le pagelle | Tonali uomo ovunque | Chiesa pasticcione

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023)Szczesny 6,5: il portiere polacco riesce a tenere in piedi lacon un paio di ottime parate, ma non basta per arrivare sul colpo di testa di Olivier Giroud. Gatti 5,5: la sufficienza non può arrivare per il modo in cui si lascia uccellare da Giroud nell’azione del gol. Ma quando si ritrova sulle orme di Leao riesce a limitarlo al meglio Bremer 6: prova ordinata la sua, riesce a tenere al meglio la difesa ogni volta che può. Purtroppo la sua partita, e la sua stagione, potrebbe essersi già chiusa. Danilo 6: ci prova tanto, nel finale sfiora anche il gol e riesce ad aiutare anche la manovra. Giocatore su cui poter contare per il futuro come non ce n’è uno. Cuadrado 5,5: soffre un po’ le scorribande deldalle sue parti e non riesce a farsi sentire in attacco: partita sbiadita la sua. Locatelli 5: da ex della ...