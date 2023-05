Galtier ha saggiato la follia del Psg | un club dove appena l’aria si fa tesa scoppia la lotta di potere L’Equipe 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 maggio 2023) L’Equipe analizza la stagione del Psg, o meglio, quella di Christophe, che “ha misurato sulla sua pelle lapermanente deldella capitale“. Una stagione movimentata, fatta di “risultati deludenti, polemiche e tensioni”. “Se c’è un uomo che meglio di chiunque altro simboleggia questa stagione di montagne russe di Paris-Saint-Germain, è Christophe”. Il suo arrivo in panchina avrebbe dovuto segnare un nuovo corso, invece“è stato in grado di misurare sulla sua pelle lapermanente deldella capitale”. E ancora: “il tecnico ha trascorso tutta la stagione bloccato in un divertente ascensore emotivo da cui esce provato, secondo i parenti”. Gli inizi sembravano promettenti ma la luna di miele è durata pochi mesi. In poche ...