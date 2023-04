Juventus Vs Inter: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 2 aprile 2023) Martedì 4 aprile 2023 torna Coppa Italia 2022/2023 con le semifinali di andata. La prima, Juventus Vs Inter, si giocherà all’Allianz Stadium alle ore 20.45. Le due squadre si ritrovano nuovamente di fronte dopo la finale dello scorso anno che ha visto il trionfo dei nerazzurri per 4-2. Juventus VS Inter: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono reduci dal sofferto successo casalingo in campionato contro il Verona che ha significato il settimo sigillo su otto partita. La squadra di Allegri crede fortemente di riuscire a centrare la qualificazione in Champions League malgrado la penalizzazione di 15 punti. Ora , però, tutta la concentrazione è rivolta alla sfida contro i nerazzurri per centrare quella che sarebbe la terza finale consecutiva. Nei due turni precedenti, la Juventus ha eliminato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 aprile 2023) Martedì 4 aprile 2023 torna Coppa Italia 2022/2023 con le semifinali di andata. La prima,Vs, si giocherà all’Allianz Stadium alle ore 20.45. Le due squadre si ritrovano nuovamente di fronte dopo la finale dello scorso anno che ha visto il trionfo dei nerazzurri per 4-2.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono reduci dal sofferto successo casalingo in campionato contro il Verona che ha significato il settimo sigillo su otto partita. La squadra di Allegri crede fortemente di riuscire a centrare la qualificazione in Champions League malgrado la penalizzazione di 15 punti. Ora , però, tutta la concentrazione è rivolta alla sfida contro i nerazzurri per centrare quella che sarebbe la terza finale consecutiva. Nei due turni precedenti, laha eliminato ...

