Bayern Monaco-Borussia Dortmund oggi in tv, Bundesliga 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 1 aprile 2023) È tempo di Klassiker in Germania. oggi, sabato 1 aprile, infatti, si sfideranno Bayern Monaco e Borussia Dortmund nel big match della 26ma giornata della Bundesliga tedesca che verrà trasmesso su Sky. Calcio di inizio alle 18.30 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Oltre a rappresentare una delle sfide più iconiche del calcio tedesco, la gara tra Bayern e Dortmund assume un valore significativo anche in termini di classifica. I gialloneri, infatti, dopo una lunga rincorsa si sono riportati avanti in graduatoria sui rivali bavaresi che alla vigilia di questa partita si trovano ad una lunghezza dalla vetta occupata proprio dai ragazzi di Edin Terzic. Una situazione che ha contribuito nella scelta del Bayern di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) È tempo di Klassiker in Germania., sabato 1 aprile, infatti, si sfiderannonel big match della 26ma giornata dellatedesca che verrà trasmesso su Sky. Calcio di inizio alle 18.30 all’Allianz Arena didi Baviera. Oltre a rappresentare una delle sfide più iconiche del calcio tedesco, la gara traassume un valore significativo anche in termini di classifica. I gialloneri, infatti, dopo una lunga rincorsa si sono riportati avanti in graduatoria sui rivali bavaresi che alla vigilia di questa partita si trovano ad una lunghezza dalla vetta occupata proprio dai ragazzi di Edin Terzic. Una situazione che ha contribuito nella scelta deldi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Tuchel: 'Addio al Dortmund causato dall'aggressione al bus? Io c'ero, la dirigenza no...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Tuchel: 'Addio al Dortmund causato dall'aggressione al bus? Io c'ero, la dirigenza no...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Tuchel: 'Addio al Dortmund causato dall'aggressione al bus? Io c'ero, la dirigenza no...' - napolimagazine : BAYERN MONACO - Tuchel: 'Addio al Dortmund causato dall'aggressione al bus? Io c'ero, la dirigenza no...' -