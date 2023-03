Fisco, Meloni: "Noi non facciamo condoni" (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il modo più efficace per combattere è avere tasse giuste, da uno Stato che si dimostra amico. La repressione da sola non basta". Così Giorgia Meloni, in una diretta social per 'gli appunti di Giorgia'. "L'opposizione dice cha abbiamo previsto un condono, ma noi condoni non ne facciamo", spiega Meloni parlando delle norme sull'omesso versamento in una diretta social per 'gli appunti di Giorgia'. Nel decreto approvato in Cdm "c'è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso", ricorda la premier. "C'è una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali, si è fatta molta confusione, l'opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noi condoni non ne facciamo", ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il modo più efficace per combattere è avere tasse giuste, da uno Stato che si dimostra amico. La repressione da sola non basta". Così Giorgia, in una diretta social per 'gli appunti di Giorgia'. "L'opposizione dice cha abbiamo previsto un condono, ma noinon ne", spiegaparlando delle norme sull'omesso versamento in una diretta social per 'gli appunti di Giorgia'. Nel decreto approvato in Cdm "c'è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso", ricorda la premier. "C'è una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali, si è fatta molta confusione, l'opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noinon ne", ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : #Meloni: avremo un #fisco completamente nuovo dopo 50 anni dall’ultima riforma - FratellidItalia : RT @tempoweb: Giorgia #Meloni azzera la sinistra sul #fisco: “Falsità sulla riforma, noi condoni non ne facciamo” #governo #fratelliditalia… - AGTW_it : #Fisco, Meloni: «Noi no facciamo condoni» #31marzo - AgenziaOpinione : GIORGIA MELONI * “GLI APPUNTI DI GIORGIA“ – VIDEO SOCIAL: « IL “PRIMO OBIETTIVO” DELLA LEGGE DELEGA SUL FISCO È QUE… - ledicoladelsud : Fisco, Meloni: “Noi non facciamo condoni” -

Meloni,Fisco:"Noi non facciamo condoni" 17.20 Meloni,Fisco:"Noi non facciamo condoni" "Noi condoni non ne facciamo": così la premier Meloni nella rubrica social "Gli appunti di Giorgia". Nel decreto bollette,scrive, "c'è anche una norma che ... Fisco, Meloni: "Noi non facciamo condoni" ... è falso, noi condoni non ne facciamo", insiste Meloni. "Con la tregua fiscale è prevista la ... "Alla fine di questo lavoro avremo un fisco nuovo, dopo 50 anni, l'ultima riforma è stata fatta prima che ... Meloni: 'Varata la prima riforma del fisco da 50 anni, l'obiettivo è abbassare tasse per tutti' In pratica l'ultima riforma che è stata fatta sul fisco è stata fatta prima che io nascessi'. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella rubrica social 'Gli appunti di Giorgia'. 'Con ... 17.20:"Noi non facciamo condoni" "Noi condoni non ne facciamo": così la premiernella rubrica social "Gli appunti di Giorgia". Nel decreto bollette,scrive, "c'è anche una norma che ...... è falso, noi condoni non ne facciamo", insiste. "Con la tregua fiscale è prevista la ... "Alla fine di questo lavoro avremo unnuovo, dopo 50 anni, l'ultima riforma è stata fatta prima che ...In pratica l'ultima riforma che è stata fatta sulè stata fatta prima che io nascessi'. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, nella rubrica social 'Gli appunti di Giorgia'. 'Con ... Fisco, Meloni: "Noi non facciamo condoni" Adnkronos Fisco, Meloni: “Noi non facciamo condoni” Così Giorgia Meloni, in una diretta social per ‘gli appunti di Giorgia ... “Alla fine di questo lavoro avremo un fisco nuovo, dopo 50 anni, l’ultima riforma è stata fatta prima che io nascessi”, ... Meloni va da Mattarella e poi spiega: "Dal governo nessun condono fiscale" Meloni ha aggiunto che "il primo obiettivo della legge delega sul fisco è quello di abbassare le tasse per tutti con particolare attenzione ai redditi bassi e medi, con una progressiva riduzione delle ... Così Giorgia Meloni, in una diretta social per ‘gli appunti di Giorgia ... “Alla fine di questo lavoro avremo un fisco nuovo, dopo 50 anni, l’ultima riforma è stata fatta prima che io nascessi”, ...Meloni ha aggiunto che "il primo obiettivo della legge delega sul fisco è quello di abbassare le tasse per tutti con particolare attenzione ai redditi bassi e medi, con una progressiva riduzione delle ...