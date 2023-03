Uomini e donne, Tina Cipollari stroncata dalle critiche: “Basta con Gemma” (Di giovedì 30 marzo 2023) Tina Cipollari ha avuto un acceso confronto con la regina del trono over di Uomini e donne, Gemma Galgani, additandola come colpevole di essersi lamentata pubblicamente per le insistenti avances ricevute dal cavaliere Silvio. Questo però non ha trovato il consenso dei telespettatori che si sono espressi contro l’opinionista. La Cipollari, perde così le staffe con la dama torinese, ricordandole il suo atteggiamento nei confronti degli Uomini con cui si è vista fino ad ora. E’ per Tina una questione di chiarezza e secondo l’opinionista, Gemma dovrebbe avere il coraggio di ammetterlo. Uomini e donne, i fans irritati dal comportamento di Tina La Cipollari, visibilmente ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 marzo 2023)ha avuto un acceso confronto con la regina del trono over diGalgani, additandola come colpevole di essersi lamentata pubblicamente per le insistenti avances ricevute dal cavaliere Silvio. Questo però non ha trovato il consenso dei telespettatori che si sono espressi contro l’opinionista. La, perde così le staffe con la dama torinese, ricordandole il suo atteggiamento nei confronti deglicon cui si è vista fino ad ora. E’ peruna questione di chiarezza e secondo l’opinionista,dovrebbe avere il coraggio di ammetterlo., i fans irritati dal comportamento diLa, visibilmente ...

