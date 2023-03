Uomini e Donne, Armando Incarnato risponde alle critiche del web: "Non sanno un c**** della mia vita" (Di giovedì 30 marzo 2023) Il cavaliere di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha postato una storia sui social per rispondere alle critiche del web. Ecco cosa ha detto. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 marzo 2023) Il cavaliere diha postato una storia sui social perredel web. Ecco cosa ha detto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - LaBombetta76 : Perché le donne vivono più a lungo degli uomini spiegato facile @loperatoreOC ?? - LuLY26852317 : @simonettariccix @DarioNardella Quante coppie sterili in italia ci sono ? Te lo sei chiesto?Che non adottano perché… - PaoloIraldi : @nientologa Twitter è un porto di mare dove vanno e vengono i personaggi più improbabili, molti di loro a caccia di… -