Stati Uniti, schianto tra due elicotteri Black Hawk durante l'addestramento (Di giovedì 30 marzo 2023) Tragedia annunciata negli Stati Uniti, dove due elicotteri Black Hawk dell'esercito americano si sono schiantati durante una missione di addestramento nel Kentucky mercoledì sera. I membri dell'equipaggio stavano pilotando due elicotteri Black Hawk, della 101esima Divisione Aviotrasportata, prima di una fortissima collisione avvenuta tra le 21.30 e le 22 ora locale nella contea di Trigg, ... TAG24.

