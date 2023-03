Moto GP | Bagnaia | “Curioso di verificare il nostro potenziale”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Peccoha parlato nella conferenza stampa di presentazione del Gp d’Argentina. “Sono moltodi iniziare a girare qui perché l’anno scorso non siamo stati particolarmente competitivi ma nel corso della stagione ci siamo ripresi. Non abbiamo mai vinto qui in Argentina. Quest’anno dovremoil, se c’è saremo davanti”. Il pilota ha poi concluso: “Probabilmente pioverà il primo giorno e la pista sarà completamente bagnata e perciò sembra che sarà molto sporca. Noi cercheremo di fare delmeglio. Devo concentrarmi su chi c’è e non su chi non c’è poiché è molto facile perdere punti in campionato. Bezzecchi? Lottiamo insieme, ci alleniamo insieme, vedere un suo bel risultato è una cosa bella”. SportFace.

TERMAS DE RIO HONDO - Non poteva partire meglio la stagione di Francesco Bagnaia, capace della doppietta sprint+gara nel debutto a Portimao. Ora in vista del GP d'Argentina, per il campione iridato in ...Francesco Bagnaia si presenta carico e determinato in vista del weekend ... Come se non bastasse, i suoi rivali arrancano, tra moto non performanti e infortuni assortiti che, giova ricordarlo, ...